Jaren-saka: Helsevesenet får kritikk i tilsynsrapport om drepne Tron Simen Lien

Statsforvaltaren i Innlandet konkluderer med at verken fastlegen eller spesialisthelsetenesta følgde Lien godt nok opp i åra før dødsfallet og meiner at spesialisthelsetenestelova er broten, skriv NRK.

Lien var i fleire år i kontakt med psykiatrien, men det distriktspsykiatriske senteret avslutta behandlinga, ifølgje rapporten.

Han svarte ikkje på innkallingar og tok heller ikkje kontakt sjølv. Fastlegen avslutta oppfølginga fordi spesialisthelsetenesta lukka saka.

Lien hadde ei ubehandla psykoseliding i mange år, ifølgje rapporten. Det at han ikkje svarte helsevesenet, gav ikkje mindre grunn til bekymring for tilstanden hans, og det burde ha vore oppdaga at han kan ha vore psykotisk, blir det fastslått.

Lien døydde etter å ha vorte treft av tre skot frå politiet inne i huset sitt på Jaren i Gran kommune i Innlandet. 66-åringen hadde forskansa seg inne i huset og oppførte seg truande. Hendinga skjedde i august 2019.

