Mai var tørrare enn normalt

Særleg i Vestland var det tørt. Ei rekkje målestasjonar fekk frå 75 til 90 prosent mindre nedbør enn normalt. Relativt våtast var det i Agder, der fleire stasjonar fekk opptil 150 prosent meir nedbør enn normalt, ifølgje meteorologane.

Her vart det òg målt mest nedbør på eitt døgn med 54,6 millimeter regn på Bøylefoss i Froland.

Det var òg noko kaldare i mai enn vanleg. Månadstemperaturen låg 0,3 grader under det som er normalt. Relativt kaldast var det i Troms og Finnmark der det ved enkelte målestasjonar var temperaturar på to grader under normalen.

Den lågaste minimumstemperaturen vart registrert ved Suolovuopmi i Lulit i Kautokeino i Troms og Finnmark. 5. mai vart det målt 20 minusgrader her. Varmast var det i Neset i Bygland i Agder, der det 31. mai vart målt 30,3 grader.

I snitt var det varmast i Kvamsøy ved Kvam med 11,7 grader, som er 1,1 grader over normalen. Mai var relativt sett kaldast ved Gamanjunni i Kåfjord med -4,1 grader, som er 1,4 grader under normalen.

