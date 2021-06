Nesten 100 personar sende heim frå fullt karantenehotell i Sandefjord

innenriks

Rundt ein av tre av passasjerar som kom Torp lufthamn fredag vart sende heim i staden for å gjennomføre pålagd karantene på hotell. Til saman 95 utanlandsreisande slapp dermed unna hotellkarantenen, skriv Sandefjords Blad.

Etter at passasjerar frå to fly frå utlandet vart plasserte på karantenehotell var kapasiteten sprengd. Det var ikkje fleire karantenehotellrom igjen til dei reisande på dei to siste flya.

– Fredag var hotellkapasiteten fullt utnytta og 95 personar vart bedne om å gjennomføre karantenetida i eigen bustad eller ein eigna tilhaldsstad, fortel Thor Henry Thorød, rådgivar for samfunnstryggleik og beredskap i Sandefjord kommune.

Fylkesberedskapssjef hos Statsforvaltaren, Jan Helge Kaiser, seier Skien, Larvik og Tønsberg må trå til for å avlaste presset på Sandefjord.

