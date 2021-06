No ligg spørsmålet om lauslating av Viggo Kristiansen hos Høgsterett

innenriks

Advokat Arvid Sjødin, som er forsvarar for Kristiansen, stadfestar overfor NTB at skrivet deira er levert.

– Det vart levert i dag tidleg, opplyser Sjødin i ei tekstmelding tysdag.

Det er kollegaen hans, Bjørn André Gulstad, som fører saka for Høgsterett.

– Vi har gitt uttrykk for at vi ikkje har nokon innvendingar mot skriftleg behandling, seier Gulstad.

Merknadene og påstandane i anken blir halden oppe, opplyser advokaten. Mellom anna meiner Kristiansens forsvararar at det ikkje er nokon gjentakingsfare.

– Det er ingen samfunnsomsyn som med tilstrekkeleg styrke undergrev at det er forsvarleg å lauslate han, seier advokat Gulstad.

Begge ber om lauslating

Påtalemakta varsla måndag at dei går inn for at Kristiansen blir lauslaten medan gjenopptakingsarbeidet går føre seg. Høgsterett gav partane frist til 2. juni med å komme med sine eventuelle merknader til at saka blir behandla skriftleg, ikkje munnleg, som først planlagt.

Også Oslo statsadvokatembete har levert skrivet sitt, opplyser statsadvokat Andreas Schei til NTB.

– Vi har ingen merknader, og vi har skrive at saka eignar seg for skriftleg behandling, fortel han.

Høgsteretts direktør Bente J. Kraugerud opplyste måndag at Høgsterett skal ta stilling til korleis saka blir behandla straks partane har uttalt seg. Ho understreka at «vidare behandling vil bli gitt høg prioritet».

Klart tidlegast til hausten

Viggo Kristiansen er dømd til 21 års forvaring for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har heile tida nekta straffskuld. I februar fekk han straffesaka si gjenopna.

Oslo statsadvokatembete gjennomgår saka og skal gi ei innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomførast ei ny hovudforhandling eller om det skal bedast om frifinnande dom utan hovudforhandling.

Denne avgjerda vil tidlegast vere klar til hausten.

