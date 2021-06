No skal det bli full internettdekning på riksvegane

innenriks

– Å ha dekningsutfall på slike vegar kan gi utfordringar for tryggleiken og beredskapen. Det er viktig at trafikantar som blir utsette for ulykker, har behov for veghjelp eller anna får moglegheit til å melde ifrå om det, seier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til NTB.

Partiet fremja fleire forslag om saka i Stortinget tysdag, som alle fekk fleirtal og sikrar full dekning langs alle riksvegar.

– Eg er sjølvsagd glad for at Frp fekk gjennomslag for alle forslaga våre, men dette er først og fremst ein fornuftig siger for alle bilistane, seier Bruun-Gundersen.

Framstegspartiet foreslo mellom anna at Statens vegvesen og Nye vegar får krav om å overlevere nye vegprosjekt med full dekning framover. For eksisterande vegar bad dei regjeringa om å lage ei fullstendig oversikt over alle punktutfall, og at desse må utbetrast i løpet av neste år.

