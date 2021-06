Politiet erkjenner manglande opplæring i bruk av spytthette

innenriks

Då spytthette vart innført i 2012 som eit tvangsmiddel norsk politi kan nytte, føresette Politidirektoratet at tenestepersonell fekk opplæring i bruken.

Men Politihøgskolen har ikkje undervist studentane i bruken av spytthetter, og det er heller ikkje omtalt i pensum i bachelorutdanninga, skriv Stavanger Aftenblad.

– Vi ser at dette ikkje har vore følgt opp tett nok frå direktoratet, seier direktør Tone Vangen for beredskap i Politidirektoratet (POD) til avisa.

Dei har no sett i gang ein prosess for å få på plass ein nasjonal opplæringsplan for bruk av spytthette, ifølgje direktoratet. Politidistrikta kan bli pålagde å rapportere om opplæring, og reguleringa av spytthette kan bli endra.

