Rettsmedisinar i Lørenskog-saka: Gutane vart kvelte kvelden før

Rettsmedisinar Arne Stray-Pedersen sa i Romerike og Glåmdal tingrett tysdag at dei to gutane mest truleg vart drepne minst åtte timar og kanskje heilt opptil 16 timar før dei vart funne søndag morgon den 19. juli i fjor.

Dei to gutane på sju og eit halvt år og halvtanna år vart undersøkte etter at dei vart funne av brannvesenet, som rykte ut til leilegheita i Lørenskog. Dei vart henta ut av den røykfylte leilegheita, og gjenoppliving vart freista, men etter kort tid måtte ein konstatere at dei var døde.

Mora til gutane er tiltalt for å ha drepe dei og for å ha gjort seg skuldig i underslag mot den eldste av gutane. Ho er òg tiltalt for å ha prøvd å leggje skulda for drapa, og for å ha skadd henne, på eksmannen som tysdag følgde saka frå rettssalen. Kvinna, som er innlagd på psykiatrisk sjukehus, var sjølv ikkje til stades inne i retten.

Kvelt av voksen

Den rettsmedisinske undersøkinga av gutane slår fast at begge to døde av at ein vaksen person hadde kvelt dei med hendene. Begge hadde vore døde lenge då dei vart funne, men undersøkinga har ikkje greidd å seie noko om kven som døydde først, eller om dei døde på ulike tidspunkt.

– Dei klassiske dødsteikna tyder på at gutane har vore døde i minst åtte timar, sa Stray-Pedersen, men som trekte fram andre forhold, som at gutane skal ha lege under ei dyne og at det var varmt.

– Det tyder eigentleg på at det kan ha gått 15–16 timar, sa rettsmedisinaren.

Obduksjonsrapporten avdekte vidare at begge barna hadde nærast identiske merke på halsen og blodflekkar i ansiktet som er typiske ved kveling. På grunn av den lange tida fram til dei vart funne er likevel dei andre opplysningane i rapporten prega av uvisse.

Promille

Samtidig med at gutane vart funne, vart mora frakta til sjukehus der ho fekk behandling for talrike, men ikkje kritiske knivskadar.

Då saka starta måndag, svarte kvinna at ho hadde drukke noko til maten då ho åt med sønene laurdag kveld. Om søndagen, etter at ho vart lagd inn på sjukehus og lagt i respirator, vart det målt ein promille på 2,3 i blodet hennar.

Etterforskarane fann fleire tomme ølboksar og ei tom vinflaske, alle tilsølte med blodet til kvinna, og som var rydda vekk då dei undersøkte leilegheita.

Skrev brev seint

Då rettssaka starta måndag hugsa ikkje den tiltalte kvinna noko frå drapsdagen, eller natta, anna enn ein kjensle av vatn og ei blodig pute. Ho forklarte at ho enno ikkje greidde å akseptere at ho hadde teke livet av sønene, men at ho innser at det ikkje kan vere andre enn henne sjølv som står bak.

Aktor Ane Evang lurte på når fire avskjedsbrev som vart funne på kjøkkenet, vart skrivne, om det skjedde før eller etter drapa.

– Når du skreiv desse breva – kor var barna dine då, spurde Evang.

– Dei må ha sove då, svarte kvinna etter å ha antyda at breva må ha vorte skrive seint på kvelden.

Påtalemakta har tiltalt kvinna for forsettleg drap, og at ho derfor til ei viss grad planla det som skjedde. I retten forklarte ho at ho ikkje stolte på eksmannen og den nye kjærasten hans og derfor ville ta med seg sønene i døden når ho sjølv ville ta sitt eige liv.

