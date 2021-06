Sponsorane sviktar Frp – berre tre gåver til valkampen

innenriks

Medan Arbeidarpartiet, Høgre, Venstre, SV og Senterpartiet har fått enkeltgåver på over ein million kroner, og samla har fått inn fleire millionar, har Frp til no berre registrert tre pengegåver til valkampen, melder Klassekampen.

Selskapet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA har gitt 100.000 kroner til Frp sentralt, og rogalandsfirmaet K Vaule Holding AS har gitt 25.000 kroner til Sandnes Frp. I tillegg er det ført opp 50.000 kroner frå fylkesgruppa i Viken Frp til fylkeslaget, viser tala som er rapporterte inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettstad partifinansiering.no.

Før stortingsvalet for fire år sidan fekk Frp fleire enkeltgåver på mange hundre tusen kroner. Tolv gåver var på 100.000 kroner eller meir. I alt fekk partiet over 4,4 millionar kroner i gåver før stortingsvalet i 2017.

Fylkesleiar i Rogaland Frp Svein Erik Indbjo seier han registrerer at det ser skralt ut i år, men fortel at Frp ikkje er vand til å få store summar.

– Kanskje sponsorane som har gitt oss pengar tidlegare ikkje er fornøgde. Det må vi ta inn over oss. Men vi har ikkje for vane å gå ut og be om pengar, seier han.

