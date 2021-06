Vedums svar på statsministerspørsmålet: – Eg er lagleiar for Senterpartiet

innenriks

– Eg er lagleiar for Senterpartiet.

Slik svarer partileiar Trygve Slagsvold Vedum når NTB konfronterer han med krava frå fleire fylkeslag dei siste dagane om at Senterpartiet må erklære han som statsministerkandidat.

Vedum står fast på at han vil halde fokus på politikk heller enn posisjonar.

– Som partileiar er du lagleiar, og eg har vore oppteken av å løfte kva vi ønskjer med landet vårt, seier han.

Brenn for ny regjering

På spørsmål om kva han svarer til fylkesleiarane som no ber han om å lansere kandidaturet sitt, seier Vedum at mange i partiet brenn for å få ei ny regjering i Noreg.

Den regjeringa bør komme frå Senterpartiet og Arbeidarpartiet, slår Vedum endå ein gong fast.

– Eg har sagt kva eg meiner i lang tid om regjeringssamarbeid. Vi må ha ei ny retning, og den beste retninga er eit samarbeid mellom Sp og Ap. Det har eg meint over mange år, og det meiner eg framleis, og eg kjem ikkje til å meine noko anna søndag eller i september, seier Vedum.

Han gir samtidig ein klar garanti til veljarane: Senterpartiet skal felle statsminister Erna Solbergs regjering.

– Vi har vore det tydelegaste opposisjonspartiet til regjeringa heile vegen, seier Vedum, som legg til at han håpar Solberg får betre tid til å slappe av til hausten.

Uttale på landsmøtet

Sentralstyret i Sp har i eit utkast til uttale tilrådd landsmøtet ikkje å omtale spørsmålet om kven som skal vere den føretrekte statsministeren til partiet, skriv TV 2.

Rogaland Senterparti har derimot bestemt seg for å sende inn desse forslaga til landsmøtet i helga:

«Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets statsministerkandidat».

Det er ikkje gitt at det største partiet skal ha statsministeren i ei regjering, seier fylkesleiar Vidar Nedrebø i Rogaland Sp til NTB.

– Av og til er det personen som er best eigna, som får posisjonen, seier Nedrebø.

For han er det ingen tvil om at Vedum er best eigna til jobben.

– Han er godt likt i partiet og elles, og vi veit at han ville gjort ein god jobb som statsminister, seier Nedrebø.

– Han er samlande

Nedrebø får full støtte frå Kathrine Kleveland, leiar i Vestfold Senterparti.

– Eg vil at folk skal stemme på oss på grunn av politikken år, men med Trygve som statsminister får vi endå betre moglegheit til å følgje opp politikken vår, så det heng jo saman, seier Kleveland til NTB.

– Han er arbeidsam, han er truverdig, han er strukturert, han har eit mål for det arbeidde han driv med, han er samlande, og han er lyttande, seier ho.

I tillegg har Finnmark Senterparti gått ut med støtte til Vedum som statsministerkandidat.

Vil ikkje peike på postar

Eit anna spørsmål er kva andre statsrådspostar Senterpartiet skal krevje i eit regjeringssamarbeid. Også her er Vedum løyndomsfull.

– Alle postar kan vere aktuelle for oss, men der vi ligg på målingane no, blir det heilt annleis enn sist, seier Vedum.

Han signaliserer at Senterpartiet vil krevje fleire postar no enn førre gong partiet var i regjering.

– Men det å peike ut han og den posten blir veldig feil. Ein må ta ansvar for heilskapen i regjering. Så må ein plukke ut dei flinkaste folka og lage eit apparat.

