Viggo Kristiansens advokatar har levert uttale til Høgsterett

Det stadfestar forsvarar Arvid Sjødin overfor NTB.

– Det vart levert i dag tidleg, opplyser Sjødin i ei tekstmelding.

Det er kollegaen hans Bjørn André Gulstad som fører saka for Høgsterett.

– Vi har gitt uttrykk for at vi ikkje har nokon innvendingar mot skriftleg behandling, seier Gulstad.

Merknadene og påstandane i anken blir haldne oppe, opplyser advokaten. Mellom anna meiner Kristiansens forsvararar at det ikkje er nokon gjentakingsfare.

– Det er ingen samfunnsomsyn som med tilstrekkeleg styrke undergrev at det er forsvarleg å lauslate han, seier advokat Gulstad.

Påtalemakta varsla måndag at dei går inn for at Kristiansen blir lauslaten medan gjenopptakingsarbeidet går føre seg. Høgsterett har gitt partane frist til 2. juni med å komme med sine eventuelle merknader til at saka blir behandla skriftleg, ikkje munnleg, som først planlagt.

Straks partane har uttalt seg, vil Høgsterett ta stilling til korleis saka skal behandlast.

