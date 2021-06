Wizz Air står fast ved boikott-søksmål

innenriks

Wizz Air melde i februar at dei stemnar Agder fylkeskommune for ulovleg boikottvedtak etter at flyselskapet tidlegare varsla søksmål mot fleire norske kommunar og fylke.

Wizz Airs skepsis til fagforeiningar var med på å gjere at fleire sa at dei ikkje ville flyge med selskapet, men flyselskapet meiner det er utsett for ein ulovleg boikott. No opplyser selskapet at det går vidare med søksmålet.

– At Wizz Air forlèt den norske innanriksmarknaden vil ikkje påverke saka, som blir verande relevant gitt at flyselskapet held fram med å operere betydeleg kapasitet til og frå Noreg, skriv kommunikasjonsdirektør Andras Rado i ein e-post til E24.

Saka mot Agder fylkeskommune skal behandlast i august.

Det ungarske flyselskapet avviklar innanlandstrafikken i Noreg frå 14. juni, men held oppe tilbodet med flyreiser utanlands.

Advokat Nils Kristian Lie, som representerer Agder fylkeskommune, reagerer på at Wizz Air går vidare med søksmålet.

– Eg finn det overraskande, men kan ikkje anna enn å ta det til etterretning, seier Lie.

