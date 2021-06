1.400 søkjarar til koronaordning for kulturlivet

innenriks

Det er ein kraftig auke frå perioden januar til juni då det kom inn 318 søknader på totalt 93 millionar. Fristen for å søkje for den kommande perioden gjekk ut 1. juni.

Målet er at flest mogleg skal få svar før sommaren, ifølgje Kulturrådet.

Høgast frå «Mamma Mia»

Det største beløpet – drygt 31 millionar kroner – søkjer Scenekveldar AS om. Pengane skal gå til oppsetjinga av framsyninga «Mamma Mia» på Folketeatret i Oslo.

Nordisk Film Kino AS søkjer om drygt 25 millionar kroner til 23.600 planlagde kinoframsyningar. Nordisk Film Distribusjon AS søkjer om nærare det same beløpet for visning av «Nordsjøen» på alle kinoar her i landet.

Av festivalar er det Øyafestivalen som har søkt om det største beløpet, med drygt 12 millionar.

Målet av stimuleringsordninga er å setje arrangørar i stand til å gjennomføre arrangement og betale leverandørane sine under koronakrisa, til forskjell frå kompensasjonsordninga, som kompenserer for tap knytt til utsetjing eller avlysing av arrangement, ifølgje Kulturrådet.

Stimulering og kompensasjon

Av dei 900 millionar kronene regjeringa har sett av for perioden juli – oktober, vil 325 millionar kroner gå til stimuleringsordninga og 175 millionar kroner til kompensasjonsordninga for perioden. 400 millionar kroner vil bli fordelt mellom stimulering og kompensasjon i perioden i september – oktober på eit seinare tidspunkt.

Den attverande budsjettramma for perioden januar – juni er 156 millionar kroner, opplyser Kulturrådet.

Til VG opplyser kulturminister Abid Raja (V) at Kulturrådet umiddelbart vil gå setje i gang med behandlinga av søknader.

– Kulturrådet prioriterer søknadsbehandlinga slik at flest mogleg får svar før arrangementet skal finne stad. Dette vil bidra til å gjere situasjonen meir føreseieleg for kultursektoren, og det veit eg er viktig for mange kulturaktørar, seier Raja.

(©NPK)