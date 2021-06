140 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Samtidig er det 85 fleire tilfelle enn same dag førre veke og 90 fleire enn måndag. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 59 smitta per dag i hovudstaden.

Det siste døgnet er det klart flest smitta i bydel Nordre Aker, som har 45 nye smittetilfelle. Deretter følgjer Vestre Aker med 24 og Ullern bydel med 11 nye tilfelle.

Den plutselege smitteauken på Oslo vest kjem mellom anna av smitte blant russen og smitte spreidd på ein russebuss.

Bydelsdirektør i bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten, stadfesta tysdag kveld overfor Avisa Oslo at det er eit større smitteutbrot blant russen i Oslo vest.

– Det dreier seg antakeleg om fleire skular, og også Ullern vidaregåande, seier Joten til Avisa Oslo tysdag kveld.

Truleg har smitten spreidd seg til russ både på Blindern, Ullern og Persbråten vidaregåande skular.

– Eg kan ikkje komme med noko tal, men stadfestar at det dreier seg om fleire enn ti. Smittesporarane jobbane våre på spreng med å avdekkje smitte og setje nærkontaktar i ventekarantene, sa ho tysdag kveld.

