17 nye smittetilfelle i Hammerfest

innenriks

Ifølgje Hammerfestingen held talet på personar med aktiv smitte fram med å gå ned.

Onsdag sat 328 nærkontaktar i karantene, medan 27 var ute av isolasjon. Det melder Hammerfest kommune på Twitter.

Ordførar Marianne Sivertsen Næss (Ap) sa søndag at kommunen har kartlagt smitteprosenten blant aldersgruppene. Der kom det fram at smitten blant innbyggjarar over 41 år auka frå 6 prosent til 24 prosent etter utbrotet i mai.

– Dette stadfestar at dette starta blant unge og har flytta seg til private heimar og til nærkontaktane til dei unge, seier Næss til Hammerfestingen.

(©NPK)