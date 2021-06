DN: John Carew blir etterforska for grovt skattesvik

innenriks

Det stadfestar Økokrim til Dagens Næringsliv.

– Vi kan stadfeste at vi har starta ei etterforsking på bakgrunn av melding frå Skatteetaten. Vi har skilleg grunn for å mistenkje Carew for grovt skattesvik, seier påtaleansvarleg og førstestatsadvokat Marianne Bender.

– Økokrim har gjort ransakingar på fleire adresser i dag, men ingen personar er arresterte, seier ho.

I februar var det fastsett eit rettsmøte i Oslo byfutembete som gjaldt strid om betaling av skatt, og om denne skulle betalast til Storbritannia eller Noreg, ifølgje avisa.

Partane inngjekk forlik før saka kom opp for domstolen og skattestyresmaktene melde Carew samtidig som skattetvisten går føre seg.

– Dersom du er i Noreg meir enn 183 dagar i året, så blir sett på du som busett i Noreg. Alle som er busett i Noreg skal opplyse om all si inntekt og formue i skattemeldinga og betale skatt av dette, seier påtaleansvarleg i saka, Bender, til E24.

– Vi vil no bruke nødvendig tid til å etterforske for å finne ut om det har skjedd eit skattesvik eller ikkje, seier ho.

(©NPK)