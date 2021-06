Dei viktigaste koronanyheitene onsdag

innenriks

Fullvaksinerte slepp karantenehotell ved innreise til Noreg frå torsdag klokka 12. Frå då kan dei fullvaksinerte gjennomføre karantenen heime, seier helseminister Bent Høie (H). Den mellombelse ordninga varer fram til sertifikatet med QR-kodar er på plass.

Eit koronasertifikat til innanlands bruk skal vere klart 11. juni. Det vil vere to ulike visningar for koronasertifikatet: Ei enkel visning for innanlands bruk og ein for grensepassering i EU- og EØS-området. Koronasertifikatet ligg på helsenoreg.no og kan lastast ned på mobil eller skrivast ut, seier Høie.

Oslo kommune prioriterer aldersgruppa 18 til 24 år frå veke 24 i vaksinasjonen av innbyggjarane sine, seier helsebyråd Robert Steen. Innan 25. juli skal det setjast 320.000 nye førstedosar i Oslo. Då vil over 750.000 dosar ha vorte sette i hovudstaden.

FHI vil korte ned intervallet mellom vaksinedosane frå tolv til fire veker, slik at ein blir fullvaksinert tidlegare. I første omgang skal perioden kortast ned til mellom ni og sju veker. Etter kvart, når mange over 18 år er vaksinert med første dose, blir intervallet korta ned til berre fire veker, opplyser FHI til VG.

Norsk idrett mista 185.000 medlemskapar i koronaåret 2020. Nedgangen er størst blant dei yngste, ifølgje Norges idrettsforbund. Tala viser ein nedgang på 9,6 prosent i 2020 samanlikna med 2019. Størst var nedgangen i aldersgruppene 0–5 og 6–12 år. Nordland har hatt den største nedgangen med 18,8 prosent. Oslo kjem best ut med ein nedgang på i overkant av fem prosent.

