Fleire enn venta har takka ja til koronavaksine – forseinkar vaksinasjonen noko

Det seier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet til TV 2.

FHI har tidlegare sagt at alle nordmenn truleg får tilbod om første vaksinedose innan utgangen av juli.

– Vi anslo at 90 prosent kom til å takke ja til vaksine, men vi ser at det er ein del høgare oppslutning, spesielt blant dei eldre. Det fører til litt forseinking, så no er vi litt ut i august før alle har fått tilbod om første stikk, seier Berg.

Han anslår at heile befolkninga over 18 år kan vere fullvaksinert i september.

