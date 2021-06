John Carew blir etterforska for grovt skattesvik

innenriks

– Økokrim kan stadfeste at vi har starta etterforsking av John Carew. Bakgrunnen for saka er ei melding frå Skatteetaten. Økokrim meiner det finst skilleg grunn til å mistenkje Carew for grovt skattesvik, opplyser påtaleansvarleg og førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i ei pressemelding onsdag.

Økokrim har gjort ransakingar på fleire adresser. Ingen er arrestert. Det var Dagens Næringsliv som først melde om saka.

– Fortvila og ulykkeleg

– John er fortvila og veldig ulykkeleg og forstår ingenting, seier Carews mangeårige agent og forretningspartnar Per A. Flod til Børsen.

Carew blir mistenkt for å ha gitt feilaktige opplysningar i skattemeldinga si ved at det ikkje er opplyst om inntekt og formue i utlandet. Han blir òg mistenkt for å ha gitt feilaktige opplysningar om inntekta si og formue i Noreg.

– Saka har utspringet sitt i at norske likningsstyresmakter meiner at John har komme i skade for å vere nokre dagar for mykje i Noreg, og at skatt skulle vore betalt i Noreg, ikkje til Storbritannia, seier Flod.

– John har gjort det han meiner er rett, seier han.

Fekk vite om saka i januar

Flod seier at dei visste at Økokrim hadde oppretta ei sak allereie i januar, då Carews advokat vart kontakta.

– Vi la fram alt for norske likningsstyresmakter og hadde ein dialog rundt dette. Det var derfor overraskande og nesten eit sjokk då dei varsla at dei hadde starta etterforsking, seier han.

Dersom ein oppheld seg i Noreg i meir enn 183 dagar i året, blir sett på ein som busett i Noreg.

– Alle som er busett i Noreg, skal opplyse om all si inntekt og formue i skattemeldinga og betale skatt av dette. Vi vil no bruke nødvendig tid til å etterforske, for å finne ut om det har skjedd eit skattesvik eller ikkje, seier Bender.

(©NPK)