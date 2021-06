Klart fleirtal for regjeringsskifte på ny måling

innenriks

Både Venstre og KrF er under sperregrensa på 4 prosent og til saman ville dei to partia berre fått tre stortingsrepresentantar. Samla sett ligg dei fire borgarlege partia no over 20 prosentpoeng bak opposisjonen i oppslutning – tre og ein halv månad før valet.

Arbeidarpartiet får ei oppslutning på 24,5 prosent. Saman med Senterpartiet har dei no 41,5 prosents oppslutning. Det er meir enn dei fire borgarlege partia – som totalt har 38 prosent av veljarane bak seg, ifølgje målinga.

Elles er det mindre endringar for dei fleste partia. SV går mest tilbake med 1,5 prosentpoeng, som er like mykje som Raudt går fram. Resultata med oppslutning i prosent og endringa frå førre måling i parentes:

Ap 24,5 (+1,4), Høgre 21,2 (+0,1), Sp 17 (-0,5), Frp 10,7 (-0,6), SV 7,3 (-1,5), Raudt 5,9 (+1,5), KrF 3 (-1,2), MDG 4,2 (+0,2) og Venstre 3,1 (-).

Målinga er gjort av Norstat på oppdrag frå NRK og Aftenposten mellom 25. og 31. mai med 953 respondentar. Feilmarginen er mellom 1,2 og 3,4 prosentpoeng og er størst for dei største partia. Alle endringane på junimålinga er innanfor feilmarginen.

