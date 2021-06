Koronasertifikatet er klart 11. juni

innenriks

Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse onsdag.

Det vil vere to ulike visningar for koronasertifikatet: Ei enkel visning for innanlands bruk og ein for grensepassering i EU- og EØS-området, opplyser regjeringa.

Årsaka til oppdelinga er personvernomsyn. Ved innanlands bruk vil det sjeldan vere nødvendig å vise annan informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig.

Regjeringa har eit lovforslag om koronasertifikat på høyring. Stortinget skal behandle lovforslaget, og deretter kan det tidlegast tre i kraft til innanlands bruk 11. juni.

Europeisk løysing i juli

Den felles europeiske løysinga vil sannsynlegvis vere klar i starten av juli. Personar med eit norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løysing ved innreise på grensa allereie frå torsdag 3. juni.

– EU krev meir informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skilje status for vaksine, test og gjennomgått sjukdom frå kvarandre. Det vil vere nødvendig å vise til dømes vaksinenamn, talet på vaksinasjonsdosar og vaksinasjonsdato. Derfor lagar vi ein utvida del av koronasertifikatet til denne bruken, sa Høie.

Slippar karantenehotell

Frå torsdag klokka 12 slippar vaksinerte å opphalde seg på karantenehotell ved innreise til Noreg, men kan gjennomføre karantenen heime.

Dette gjeld personar som er fullvaksinerte, dei som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 veker sidan, og dessutan dei som har hatt covid-19 dei siste seks månadene.

Dei som allereie er på karantenehotell og kan dokumentere at dei er vaksinerte, kan frå og med torsdag ta resten av karantenen heime.

Personar må likevel ha fått vaksinen i Noreg for å få unntak frå karantenehotellordninga. Har ein teke vaksinen i utlandet, må ein framleis på karantenehotell ved innreise til Noreg, sjølv om ein er norsk.

