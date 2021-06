Kronprinsparet på kajakktur i sydenvarmen: – Noreg fortener ein bra sommar no

innenriks

– Eg trur det har vore viktig for veldig mange dette året å finne strategiar for å halde humøret oppe, og eg trur friluftsliv er noko av det luraste ein kan gjere for å ta vare på si eiga psykiske helse, og ikkje minst fysiske helse, seier kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

Tysdag var ho og kronprins Haakon på kajakktur i Oslofjorden saman med fleire ungdommar i regi av Norsk Friluftsliv. Sola steikte noko veldig, og kronprinsessa lét seg kjøle ned ved å velte kajakken og frivillig falle i vatnet.

– Det var veldig herleg. Dette er så varmt, slo ho fast etter å ha gjennomført ei såkalla kameratredning på sjøen.

«Å lufta vedet»

Kronprins Haakon meiner det er lov å glede seg litt over at samfunnet trinnvis blir opna opp fleire stader i Noreg.

– Vi fortener ein bra sommar no, seier han til NTB.

Kronprinsen meiner òg det er mykje bra psykisk helse i å komme seg ut i naturen. Det har betydd mykje òg for kronprinsfamilien gjennom pandemien.

– Eg trur det har vore sånn for mange, at når det er mykje restriksjonar og sånn, at vi har den moglegheita til å komme oss ut. Gå på tur, ski, padle, vere ute i naturen, sove i hengjekøye, gjere sånne ting. Det er utruleg fint, seier han.

Kronprinsessa peikar på at mange har sete på heimekontor og ikkje komme seg ut like ofte, og at barn ikkje har kunna treffe venner på same måte som før.

– Eg trur òg vi har kjent på det at det er veldig godt å kunne komme ut og «lufta vedet», som mamma ville sagt. Det er så godt uttrykk, fordi det er akkurat det det handlar om, at ein får lufta seg litt. Det er mange av dei kanskje innestengde tankane, som får litt meir fridom og rom når ein kjem seg ut.

Kjedeleg pandemi for ungdommen

Med på opplegget var òg fleire ungdommar frå Oslo Kajakklubb som fortalde korleis dei har hatt det i pandemien, mellom dei Bastian Berget (16).

– Eg gjorde jo ikkje så mykje anna enn å sitje heime – og sove – eigentleg. Eg fortalde òg kronprinsparet om korleis det var då kajakklubben opna opp igjen etter vinteren. Det var eitt av dei få friluftstilboda som faktisk var opne og gjorde at eg slapp å sitje heime og kjede meg, seier han.

Berget sette pris på møtet med det kongelege kajakkparet.

– Eg opplevde dei som veldig hyggjelege folk, som faktisk lurte på korleis folk hadde hatt det under koronaen og ikkje berre gjorde det for pynt, seier han.

Vellykka redning

Manøveren kronprinsessa prøvde på då ho velta seg ut i Oslofjorden, blir kalla kameratredning. Det går ut på at ein fell i vatnet og kjem seg opp i kajakken igjen med hjelp frå ein kamerat – i dette tilfellet instruktør Stein Hagen i Oslo Kajakklubb.

Kanskje er det eit endeleg teikn på at kronprinsessa er kurert for kajakkskrekk. For mange år sidan gjekk det nemleg gale då ho var på kurs for å lære seg å rulle rundt med kajakk.

– Eg rulla rundt og kom meg ikkje ut av kajakken. Det var ordentleg fælt, og etter det padla eg ikkje på mange år. Når eg padlar no, er det aldri med sånt trekk over, fortel ho.

Møtet med vatnet var trivelegare denne gongen.

– Wohoo! Det der var kjempegøy, ropte kronprinsessa då ho var trygt tilbake i kajakken.

