Mann dømd til eitt år og fire månaders fengsel for overgrep mot hundar

– Handlingane er utførte overfor mange hundar. Det blir lagt til grunn at overgrepa omfattar omkring 20 til 30 ulike hundar. I hovudsak dreier det seg om overgrep mot hannhundar, men også mot fleire tisper. I stor grad er det sikta sine eigne hundar som har vore utsette for handlingane, men til dels er òg hundar som sikta har passa for andre, utnytta, heiter det i dommen.

Saka gjekk som ei tilståingssak i Trøndelag tingrett måndag denne veka.

Overgrepa skjedde mellom 2010 og 2020 heime hos mannen og andre stader.

Han la òg til rette for at andre personar kunne gjennomføre overgrep mot hundane hans.

