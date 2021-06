Noreg deler fleire vaksinedosar

innenriks

Den ytterlegare millionen med koronavaksinar er eit resultat av at Noreg i fjor kjøpte opsjonar på vaksinedosar gjennom Covax, eit samarbeid som planlegg å levere 1,8 milliardar vaksinedosar til 92 låg- og mellominntektsland i 2022.

– Det hastar med å få vaksinert helsearbeidarar og sårbare grupper i land med svakare helsesystem. Covax leverer vaksinar til utviklingsland som ikkje har råd eller kapasitet til å konkurrere på vaksinemarknaden, seier Ulstein.

Til saman gir Noregs overføringar av vaksineopsjonar til no 1,7 millionar vaksinedosar til Covax-samarbeidet. Pengane til kjøp av desse vart løyvde over bistandsbudsjettet og fell inn under regelverket for offisiell utviklingsbistand (ODA).

Noreg har fått tilgang til koronavaksinar til den norske befolkninga gjennom ein avtale med EU, og vaksineopsjonane som går til Covax fell utanfor dei som skal brukast i det norske vaksinasjonsprogrammet, ifølgje pressemeldinga.

