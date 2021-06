Oslo prioriterer dei yngste i vaksinekøen

innenriks

Helsebyråd Robert Steen (Ap) seier Oslo skal prioritere aldersgruppa 18 til 24 år frå veke 24.

– Fagfolka våre på helsesida meiner at det å prioritere dei yngste truleg vil gi størst effekt på smittespreiinga i byen vår. Når smitten går raskt ned i denne aldersgruppa vil ho gå ned i byen samla sett, sa Steen på ein pressekonferanse onsdag.

– Då kan vi raskare halde fram gjenopninga av Oslo.

Innan 25. juli skal det setjast 320.000 nye førstedosar i Oslo. Då vil over 750.000 dosar ha vorte sette i hovudstaden.

– Det er ein god veg ut av pandemien, ifølgje helsebyråden.

Steen seier alle over 18 år ha fått tilbod om første dose i Oslo i løpet av den siste veka av juli.

– Akkurat no har vi smitten under kontroll, sa Steen, men han minner om at smittetalet på onsdag, og utbrotet blant russen i Oslo, viser kor lett det kan blusse opp igjen når utbrot kjem.

(©NPK)