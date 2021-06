Slik blir koronasertifikatet

innenriks

* Koronasertifikatet kan brukast til å gi lettar som til dømes deltaking på større arrangement eller karantenefri reising.

* Koronasertifikatet til innanlands bruk skal vere klart 11. juni. Lovforslaget er på høyring og må først behandlast av Stortinget.

* Allereie 3. juni klokka 12 vil det norske sertifikatet kunne brukast ved innreise på grensa. Ei felles europeisk løysing vil sannsynlegvis vere klar i starten av juli.

* Det verifiserbare sertifikatet vil ha QR-kodar som kan kontrollerast.

* Det vil vere to ulike visningar for koronasertifikatet: Ei enkel visning for innanlands bruk og ei for grensepassering i EU- og EØS-området.

* Den enkle visninga vil i hovudsak vise om ein har grøn status uavhengig av årsak. Den andre visninga har meir detaljert informasjon om vaksine, testresultat eller om ein har hatt covid-19.

* Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har samarbeidd om utviklinga av koronasertifikatet

* Sertifikatet ligg på helsenoreg.no. Der kan det lastast ned til mobiltelefon eller skrivast ut.

* Regjeringa rår framleis mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjeld til 1. juli

