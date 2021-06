Solberg: Nordmenn kan reise på harryhandel igjen i juni

innenriks

– Det vil nok ikkje ta lang tid før dei som er beskytta eller som har fått fullvaksinering kan reise. Det vil skje i juni, seier Solberg til NRK.

Solberg seier at smittetrykket i Sverige og kor langt ein har komme i vaksinasjonen i Noreg, vil vere det som avgjer om ein kan reise over grensa utan å gå i karantene når ein er tilbake.

Drygt éin million nordmenn har no fått to vaksinedosar.

Uvaksinerte må truleg vente

Smittetrykket i Sverige har den siste tida gått kraftig ned.

Solberg seier at dei uvaksinerte truleg må vente lenger før dei kan reise til Sverige utan karantene.

– Det kjem an på kor stor immunitet vi har i den norske befolkninga eller smittetrykket i Sverige. Men vi ser på tida for å kunne reise tilbake til hytta si eller på handletur i Sverige. Alle desse tinga vil vere innanfor rekkjevidd i løpet av ein månad eller to, seier Solberg.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier til Dagbladet at det vil bli mogleg å reise når smittetrykket går ned, eller når eit vaksinesertifikat er på plass.

– Det er kanskje ikkje så lenge til. Eg trur kanskje det blir allereie i juni månad. Det blir spennande å sjå kvar vi står når vi kjem dit. Eg veit ikkje, men håpar og trur det går i den retninga i juni månad. Då kan alt ha vorte lettare, seier Nakstad.

Har tent milliardar på stenging

Butikkane i Strømstad og resten av dei andre handelsstadene langs grensa mot Noreg har slite tungt etter at det vart innført strenge reiserestriksjonar på grunn av pandemien.

Samtidig har omsetninga i norske daglegvarebutikkar og Vinmonopolet auka kraftig som følgje av bråstoppen i grensehandelen og taxfree.

Måndag slapp Virke ein rapport som bereknar at omsetninga i daglegvarebutikkane i grensehandelsområdet, som blir definert som dei tidlegare fylka Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold, auka med 5,8 milliardar kroner i fjor. Omsetninga til Vinmonopolet auka med 2,8 milliardar kroner på grunn av stansen i grensehandelen.

(©NPK)