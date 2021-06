Sp-profilar trur ikkje partiet vil stengje SV ute frå regjeringsforhandlingar

innenriks

– At dette er strategien, det trur eg ikkje noko på, seier Sp-stortingsrepresentant Kjersti Toppe til Klassekampen.

Måndag siterte Dagbladet anonyme kjelder på at leiar Trygve Slagsvold Vedum vil forlate regjeringsforhandlingane dersom Ap-leiar Jonas Gahr Støre inviterer SV med i forhandlingane.

Tysdag siterte NRK òg anonyme kjelder på at Senterpartiet ikkje nemner SV i det nye regjeringsplanet, som har vore på høyring internt i partiet før han blir lagd fram på landsmøtet til helga.

Ei Ap/Sp-regjering er avhengige av støtte for å få fleirtal på Stortinget. På Poll of polls' gjennomsnitt av maimålingane fekk dei to partia til saman 75 representantar. Det er ti unna fleirtal.

Toppe seier til Klassekampen at ho ikkje trur på at Sp utan omsyn til kostnaden vil sjå bort frå å forhandle med SV.

Sp-nestleiar Anne Beathe Tvinnereim seier at ho er oppteken av å sikre eit fleirtal.

– Vi går til val på ei Sp/Ap-basert regjering. Det som er viktig for meg er å sikre eit fleirtal for å byte ut regjeringa. Då må vi så klart vere villige til å forhandle, seier ho.

Tidlegare Sp-leiar Liv Signe Navarsete, som var statsråd under den raudgrøne regjeringa frå 2005 til 2013, og som ikkje tek attval til Stortinget ved valet i haust, seier at diskusjonar om samarbeid bør komme etter valet.

