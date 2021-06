Steen: Smitteauken i Oslo var venta

innenriks

– Vi har hatt ein nedovergåande trend i lang tid, og komme ned på eit lågt smittenivå. Samtidig har vi framleis smitte i byen vår. Dette er ei kraftig påminning på at vi lever i ein meir open by med smitte, seier Steen til NTB.

Når Oslo-borgarane senkar skuldrene, så vil sånne utbrot skje, meiner helsebyråden.

– Kven som helst kan vere smitta. Vi kan ikkje omgåast alle moglege menneske veldig tett. Vi må hugse på at smitten framleis er blant oss, seier han.

Oppblussinga kan skje fort

Helsebyråden viser til dei kraftige smitteutbrota som den siste tida har prega Trondheim og Hammerfest.

– Når det verkeleg blussar opp igjen, så kan det skje fort, åtvarar Steen.

Det er registrert 140 nye koronasmitta personar i Oslo siste døgn. Det er fire veker sidan talet på nye smitta på eitt døgn var like høgt.

Det er klart flest smitta i bydel Nordre Aker, med 45 nye smittetilfelle. Deretter følgjer Vestre Aker med 24 og Ullern bydel med 11 nye tilfelle.

Dumt med smitte blant unge

Den plutselege smitteauken på Oslo vest kjem mellom anna av smitte blant russen.

– Det at det er russ, er nok litt tilfeldig. Det kunne fort ha skjedd andre stader òg, meiner Steen.

Han påpeikar likevel at det er dumt med mykje smitte blant unge no.

– Vi startar massevaksinasjonen av dei unge om eit par vekers tid. Derfor er det veldig dumt om det blir mykje smitte blant unge no, ved til dømes at folk hamnar i karantene og ikkje kan møte opp til vaksinetimen sin.

10.000 vaksinasjonar kvar veke

Han er likevel optimistisk om tida framover.

– Viss vi får dei vaksinane vi er førespegla frå nasjonale styresmakter, så går vi no inn i ein periode der vi vil vaksinere veldig mange veldig fort.

Han peikar på at alle over 18 år skal vaksinerast over ein åtte vekers periode. I snitt vil 10.000 personar kvar veke få første vaksinedose fram til siste halvdel av juli.

Toler meir smitte

Oslo toler meir smitte no fordi dei mest sårbare gruppene er vaksinerte, men framleis har mellom 300.000 og 350.000 menneske ikkje fått vaksine, påpeikar byråden.

– Så fører det til ekstra belastning for dei som arbeider med testing og smittesporing i ei sommartid der dei eigentleg skulle få litt kvile. Det bekymrar meg.

