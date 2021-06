innenriks

Ifølgje digi.no jobba selskapet Helseapps onsdag ettermiddag på spreng for å løyse følgjefeil av kapasitetsproblema.

– Dette er ein svært vanskeleg situasjon for alle kommunar og innbyggjarar som prøver å bestille vaksine. Heile teamet vårt jobbar med å løyse utfordringane som har oppstått. Vi har aldri opplevd større aktivitet på plattforma enn i dag, så det er jo sjølvsagt sterkt beklageleg at dette skjer no, seier selskapet daglege leiar, Marius Christensen.

