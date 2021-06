innenriks

20 prosent seier dei støttar streiken i mindre grad eller ikkje i det heile, ifølgje undersøkinga Respons Analyse har utført for Unio.

Frå onsdag er 22.500 Unio-medlemmer i barnehagar, skular, helseinstitusjonar, bibliotek og andre offentlege verksemder i streik over heile landet.

– Eg trur pandemien har vist at medlemmene våre gjer ein uerstatteleg innsats for samfunnet, seier streikeleiar Steffen Handal for Unio kommune.

