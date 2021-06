Viggo Kristiansen har fått besøksforbod overfor dei etterlatne

innenriks

Besøksforbodet vil bli forkynt Kristiansen via Agder politidistrikt, stadfestar forsvararen hans Arvid Sjødin overfor NTB.

– Det finst ikkje noko konkret grunnlag for å setje i verk dette besøksforbodet. Derfor har eg bede politiet om ei ytterlegare grunngiving, seier Sjødin.

Viggo Kristiansen vart tysdag lauslaten frå Ila fengsel, og han vart deretter køyrd heim til Kristiansand av faren.

I grunngivinga si for besøksforbodet viser Oslo-politiet til at det «er grunn til å tro at Viggo Kristiansen ellers vil krenke de etterlattes fred», noko advokaten meiner er usant.

– Det har inga betydning for Viggo om han har eit sånt besøksforbod. Den siste tingen i verda han vil gjere, er å ta kontakt med nokon av dei etterlatne, så dette er berre eit spel for galleriet etter mi meining, seier advokaten.

Han seier dei førebels ikkje kjem til å gjere noko meir med saka enn å be om ytterlegare grunngiving.

– Det er lite truleg at vi tek dette til retten, det har inga hensikt, men vi vil ha grunngivinga.

Det var TV 2 som først melde om besøksforbodet. Bistandsadvokaten til dei etterlatne, Håkon Brækhus, har førebels ikkje svart på NTBs førespurnader.