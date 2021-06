Viggo Kristiansen tilbake i Kristiansand

innenriks

42-åringen slapp tysdag ut av fengsel etter snautt 21 år bak murane.

Tysdag kveld like før klokka 23 kunne han forlate Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han vart henta av faren som køyrde han til Kristiansand.

Rundt klokka 3.20 natt til onsdag var Kristiansen tilbake i heimbyen.

Hevdar uskuld

Kristiansen har sete fengsla sidan han vart arrestert 13. september 2000. Han vart dømd til 21 års forvaring for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai same år. At han er lauslaten betyr ikkje at han er frikjend.

Kristiansen har heile tida hevda å vere uskuldig og har kravd saka teken opp att fleire gonger. I februar fekk han medhald i kravet sitt om gjenopptaking av saka.

Dei etterlatne etter jentene som vart drepne, har bede om at Kristiansen får kontaktforbod etter lauslatinga. Oslo politidistrikt har saka til behandling.

Kontaktforbod

– Vi ventar på tilbakemelding. Dette hastar jo, seier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Forsvarar Bjørn André Gulstad sa måndag kveld at det førebels ikkje er noko konkret behov for politivern av Kristiansen etter lauslatinga. 42-åringen ser fram til å bli ein fri mann, men har forståing for at det er delte meiningar om lauslatinga.

– Kristiansen har stor forståing for at det er delte meiningar. Han vil prøve å liggje lågt. Det er òg ei gruppe der ute som meiner at han burde sete lenger i fengsel. Han ønskjer ikkje å provosere nokon, sa Gulstad.

(©NPK)