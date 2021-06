Alvorleg kritikk mot psykisk helsevesen i Riksrevisjonen-rapport

innenriks

Riksrevisjonen kallar det alvorleg at det er lang ventetid for behandling og manglande behandlingstilbod for ungdom med psykiske problem og rusproblem i mange kommunar, ifølgje rapporten.

Det er òg alvorleg at mange poliklinikkar i psykisk helsevern ikkje har dei rammevilkåra som trengst for å gi god behandling. Det manglar kompetanse til å avdekkje rusproblem og behandle kombinasjonen av psykiske problem og rusmiddelproblem. I tillegg er det ikkje alle pasientar som får tilbod om den behandlinga som blir tilrådd frå Helsedirektoratet.

– Både vaksne og barn fekk best behandling i Helse sør-aust, skriv Riksrevisjonen.

I nokre regionar hadde pasientane opptil 20 prosent meir kontakt med spesialisthelsetenesta enn i andre regionar.

«Alvorleg» er det nest mest alvorlege omgrepet Riksrevisjonen brukar for kritikk i rapportane sine. I granskinga av psykiske helsetenester blir «alvorleg» brukt heile fire gonger, medan det er eitt forhold som blir omtalt som «sterkt kritikkverdig».

Dette er at ingen av dei regionale helseføretaka har greidd å oppnå «den gylne regelen» som vart fastsett i 2014: at psykisk helsevern skal prioriterast over somatikken. Riksrevisjonen peikar på at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ikkje har følgt opp dette målet godt nok.

Riksrevisjonen tilrår at departementet vurderer korleis statlege styresmakter kan støtte kommunane i oppbygginga av psykiske helsetenester, sidan kommunane har fått overført ein større del av ansvaret på dette området. Departementet blir òg bede om å følgje opp dei regionale helseføretaka meir grundig.

I sitt svar til Riksrevisjonen skriv helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at han tek funna alvorleg og vil vurdere korleis tilrådingane kan følgjast opp.

(©NPK)