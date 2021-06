Ap slår tilbake mot Sps avgiftsløfte

innenriks

Dei to tidlegare regjeringspartnarane kjem med kvart sitt avgiftsløfte før valet:

Arbeidarpartiet forpliktar seg til å nulle ut all avgiftsauke dei neste fire åra, anten gjennom kutt i andre avgifter eller gjennom kutt i inntektsskatten. Det betyr at det totale avgiftsnivået kan auke, men at auken i så fall skal kompenserast fullt ut gjennom skattelette.

Senterpartiet slår på si side fast at avgiftene totalt sett skal ned i kommande stortingsperiode og avviser Arbeidarpartiets forslag om å jamne ut avgiftsaukar gjennom kutt i inntektsskatten.

Det overraskar Ap-nestleiar Hadia Tajik, som meiner partiet hennar har den mest treffsikre skatte- og avgiftspolitikken for å få ned forskjellane.

Tajik viser til den såkalla «Tesla-avgiften» som døme på avgifter Ap meiner det er riktig å innføre.

– Når Senterpartiet seier at dei ikkje vil auke nokon avgifter, betyr det i realiteten at dei ikkje blir med på dei avgiftene Ap har foreslått, som moms på kjøp av dyre elbilar og avgift på privat helseforsikring. Vi ser ingen grunn til å kaste pengar etter folk som har mykje pengar frå før, seier Tajik.

