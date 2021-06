Arnstad: – Senterpartiet forhandlar alltid

innenriks

– Sp går til val på eit samarbeid med Ap. Men det Senterpartiet eg er medlem av, er eit parti som alltid forhandlar. Og ofte til siste slutt, seier Arnstad til Adresseavisen.

At det har oppstått spekulasjonar om Sp vil trekke seg frå eventuelle forhandlingar dersom Arbeidarpartiet insisterer på å ha med SV, karakteriserer Marit Arnstad som «anonyme spekulasjonar».

Men frå Arnstads heimebane i Trøndelag kjem likevel eit krystallklart råd:

– Eg trur det er svært viktig at vi er tydelege til veljarar på at vi ikkje har til hensikt å drive med noko anna enn ein Sp/Ap-basert regjering. At det ikkje er noko alternativ til dette, seier Senterpartiets fylkesvaraordførar Thomas Iver Hallem i Trøndelag.

(©NPK)