Barn slepp karantenehotell

Det skriv NRK.

Personar som er vaksinerte i Noreg eller har hatt korona dei siste seks månadene, slepp frå i dag av å vere på karantenehotell, men kan gjennomføre karantenen heime.

Regelendringa gjeld frå klokka 12.

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at ordninga ikkje gjaldt barn, men regjeringa har no snudd.

Endringa er i tråd med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets tilråding.

– Sjølv om det er ein risiko for at barn og unge, spesielt i alderen 12–18 år, kan ta med smitte ved innreise, blir det ikkje sett på som forholdsmessig at barn som reiser med føresette, skal opphalde seg på karantenehotell når foreldra er unnatekne, skriv dei i vurderinga si.

