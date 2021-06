Dyrsku'n i Seljord avlyst for andre året på rad

innenriks

Fram til i fjor hadde den berømte møteplassen for mat og landbruk vorte arrangert i ei ubroten linje sidan 1866. Koronapandemien gjer det likevel framleis umogleg for arrangørane å gjennomføre årets messe.

– På bakgrunn av ei heilskapsvurdering av situasjonen knytt til covid-19, vurderer Dyrsku'n i samråd med kommuneleiinga det som umogleg å gå vidare med planlegginga av eit så stort arrangement som Dyrsku'n. Dyrsku'n 2021 blir derfor dessverre avlyst, skriv arrangørane i ei pressemelding torsdag.

Dagleg leiar i Dyrsku'n Geir Helge Espedalen seier dei i staden satsar på eit sterkt comeback i 2022.

– Avlysinga påverkar heile seljordsamfunnet, og vi har fleire arbeidsplassar som er heilt avhengige av inntekter i samband med Dyrsku'n, siger ordførar Beate Marie Dahl Eide.

Under arrangementet blir det normalt omsett varer for over 500 millionar kroner innan mange ulike bransjar. Om lag 90.000 besøkjer arrangementet kvart år.

