Europas første storskala karbonnøytrale ammoniakkanlegg skal byggjast i Hammerfest

Ifølgje ei børsmelding frå selskapet skal Barents Blue-anlegget prosjekterast i løpet av året før det endelege tomtevalet blir stadfesta.

– Planen er å byggje Europas første storskala fabrikk for produksjon av såkalla «blå» ammoniakk frå naturgass, som inneber at CO2 blir fanga under produksjonsprosessen og blir lagra. Lagringa vil gå føre seg ved at all CO2 blir frakta til og injisert i eit stort geologisk reservoar under havbotnen utanfor kysten av Finnmark, heiter det i børsmeldinga.

Den planlagde fabrikken vil bli Europas første reine anlegg for ammoniakkproduksjon i stor skala.

Planen er at anleggsarbeidet skal starte i 2022, og at ammoniakkfabrikken skal komme i drift i 2025.

