Forsvararen ber om at terrortiltalt 16-åring blir frifunnen

– Det er ein enorm forskjell på ein framandkrigar og det NN (tiltalte) har gjort, seier forsvarar Andreas Berg Fevang, ifølgje NRK.

Han meiner at guten ikkje hadde til hensikt å gjennomføre ei terrorhandling, og at guten må frifinnast. Viss retten vel å dømme den syriske 16-åringen, meiner Fevang straffa bør liggje på rundt eitt år på vilkår, og at ungdomsstraff vil vere riktig reaksjon.

Han er heller ikkje samd i at guten kan reknast som deltakar i IS.

Aktor bad onsdag om åtte års fengsel.

