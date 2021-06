Genetisk viktig ulvepar har fått kvalpar

innenriks

Årsaka til flyttinga er at ulveparet blir sett på som genetisk viktig, og at styresmaktene ville unngå at dei vart skotne under lisensjakta.

Hannulven er nemleg ei kryssing av ein finsk-russisk ulv og dermed viktig for å redusere problemet med innavl i den norske ulvebestanden.

No stadfestar Miljødirektoratet at flyttinga har vore ein suksess, og at paret har fått kvalpar.

– Ut frå informasjonen vi har, er vi sikre på at tispa har fødd, men vi veit enno ikkje noko om storleiken på kullet, seier seksjonsleiar Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Også miljøministeren er fornøgd og meiner flyttinga av ulveparet har vore ein suksess.

– Det er veldig viktig at ulv frå Finland og Russland lykkast i å spreie gena sine i den skandinaviske ulvebestanden. Den høge grada av innavl er ein alvorleg trussel for ulven i Noreg og Sverige. Formålet med å ta vare på slike individ er nettopp at dei skal formeire seg. At ulveparet no har slått seg ned i ulvesona og fått kvalpar, er derfor svært gledeleg, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Deisjøparet har slått seg ned i eit område nord for E18 og aust for Glomma, innanfor ulvesona. Størsteparten av reviret er i Aurskog-Høland kommune, men det omfattar òg Indre Østfold, Marker og Nes kommunar.

