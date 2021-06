Hennig-Olsen omsette for over éin milliard kroner i koronaåret

innenriks

– Ja, koronapandemien bidrog nok til at folk unnte seg mykje is i fjor. Men så var det jo òg ein fin og varm vår og forsommar, seier administrerande direktør Paal Hennig-Olsen til Fædrelandsvennen.

I fjor produserte og selde Hennig-Olsen 34,3 millionar liter is. Det er sju prosent meir enn året før.

Iskremfabrikken hadde derfor ein omsetnad på nesten 1,1 milliardar kroner samanlikna med 928 millionar året før.

– Vi håpar å klare same salet i år, men det blir sommarvêret som blir avgjerande for om det lykkast, seier Hennig-Olsen.

I mai ligg selskapet godt an, med omtrent like salstal som same periode i fjor.

