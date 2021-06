Kronprinsparet feira 250-årsjubileet for fødselen til Hans Nielsen Hauge

innenriks

Kronprinsen gjorde den offisielle opninga av eit nytt besøkssenter og utstilling i samband med jubileet.

– Hans Nielsen Hauge var ein av dei som la grunnlaget for det demokratiske Noreg før eidsvollsmennene sette namn på det. I ei tid med store klasseforskjellar og all makt på få hender sette Hauge i gang ei rørsle for fridom og likeverd. Ei rørsle bygd på at alle menneske var like mykje verd: kvinner og menn, unge og eldre, rik og fattig, høg og låg, sa kronprins Haakon i talen sin, ifølgje Kongehuset.

Etter at besøkssenteret var høgtideleg opna, fekk kronprinsparet ta senteret nærare i augnesyn. Der fekk dei presentert fleire sider av Hans Nielsen Hauges liv og verke.

Hans Nielsen Hauge stod bak haugianar-rørsla som han grunnla i 1796–1804. Hauge dreiv omfattande lekmannsaktivitet i store delar av landet og dessutan forretningsverksemd og humanitært arbeid.

