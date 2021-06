NGI-rapport: Miljøgifter og tungmetall på botnen av Oslofjorden

innenriks

NGI gjorde hausten 2020 gjort omfattande prøvetakingar av botnslammet i fjorden frå totalt 66 stasjonar fordelte på 15 delområde. Prøvetakinga vart gjort på oppdrag frå Fagrådet for vatn og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.

– Alle stader vi har teke prøver, fann vi miljøgifter, mellom anna PAH-samband (tjærestoff), TBT (tinnorganiske samband) og kobbar. Vi finn òg tungmetall som kvikksølv og bly mange stader, seier prosjektleiar Gøril Aasen Slinde i NGI i ei pressemelding.

Truleg er det samansette årsaker til forureininga, ifølgje pressemeldinga. Det er mykje biltrafikk rundt Oslofjorden, noko som bidreg til forureininga.

– I tillegg kjem det forureining frå elvar, botnstoff på båtar, vedfyring og industri, seier Slinde.

NGI har òg sett på risikoen for spreiing av forureininga og kva for ein potensiell skade det kan påføre livet i sjøen, i tillegg til kva risiko miljøgiftene i sjøbotnen utgjer for oss menneske.

– Det er ingen akutt fare knytt til forureininga i botnen av fjorden. Miljøgiftene ligg langt nede på sjøbotnen, og dei færraste av oss vil komme direkte i kontakt med dei. Dersom du skal ete fisk eller skaldyr frå Oslofjorden, må du innrette deg til gjeldande åtvaringar frå Mattilsynet mot inntak av torsk og blåskjel, fortel Slinde.

