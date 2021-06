NHO-sjefen åtvarar Stortinget før brexitavklaring: – Ikkje ta ferie!

innenriks

– Dei kan ikkje ta ferie! seier Almlid til NTB.

Han kjem no med ei streng formaning til regjeringa og Stortinget: Ingen får lov til å gå frå jobb før den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er på plass.

– Dette er ein heilt avgjerande avtale for Noreg. Det er den viktigaste avtalen sidan EØS-avtalen. Dette er det største enkeltlandet vårt når det gjeld handel, seier NHO-sjefen.

Han ber no partia om å unngå politisk spel og stå saman for å sikre at avtalen blir vedteken.

– Vi må forstå at vi no gir bedrifter i EU eit konkurransefortrinn fordi dei har ein avtale, medan vi ikkje har det. Det kan vi ikkje leve med i lang tid, seier Almlid.

Næringsminister Iselin Nybø (V) varsla i slutten av førre veke at forhandlingane med Storbritannia er «heilt i sluttfasen».

Ei kjelde tett på prosessen opplyser til NTB at forhandlingane er i ein god driv, og at det er håp om ei snarleg avklaring. Det er likevel uvisst om avtalen kan leggjast fram allereie denne veka.

Internt i regjeringa skal spesielt KrF ha halde igjen i forhandlingane.

