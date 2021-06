Nobelkomiteen måtte på tiggarunde hos norske milliardærar

innenriks

– Eg kan stadfeste at vi for om lag fire år sidan tok direkte kontakt med tre av Noregs rikaste personar. Ingen var interesserte i å støtte oss seier Olav Njølstad, direktør for Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, til Dagens Næringsliv.

Det var ikkje han som tok tiggerunden, men dåverande forskingssjef Asle Toje. Han ønskjer ikkje å kommentere saka. Verken Toje eller Njølstad ønskjer å opplyse om kven dei kontakta, utover at det var «tre milliardærar».

– Det ville vere ufint å namngi dei, så det kjem vi ikkje til å gjere, seier Njølstad.

Han har tidlegare opplyst til DN at «innan to til tre år vil eigenkapitalen vere borte» om dagens situasjon held fram.

Nobelinstituttet har òg vendt seg til amerikanske donorar på jakt etter større inntekter. Carnegie Corporation har bidrege, og ein ny søknad dit er under behandling. Ifølgje Njølstad har det ikkje dette bode på utfordringar.

Nobelkomiteen skal no komme med eit nytt initiativ overfor Stortinget om auka driftsstøtte.

(©NPK)