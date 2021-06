Norfund trappar opp innsatsen etter pandemien

innenriks

Talet på tapte jobbar som følgje av pandemien, vil nå 75 millionar i 2021, viser ein ny rapport frå FNs arbeidsorganisasjon ILO.

Ifølgje dei kan 108 millionar fleire arbeidarar i verda no blir kategorisert som «fattige» eller «ekstremt fattige», samanlikna med situasjonen i 2019. ILO meiner at koronapandemien har ført til at lønna går ned, og at tilgangen til gode jobbar forsvinn.

Norfund, investeringsfonden til staten for utviklingsland, har som oppdrag å skape jobbar og forbetre levekår ved å investere i berekraftige verksemder. No vil dei trappe opp innsatsen framover.

– Vi ser at Norfund har kunna utgjere ein stor forskjell i året som har gått, både gjennom nødfinansiering av selskap som heldt på å gå over ende, og ved å investere i nye selskap. Vi er klare for å trappe opp innsatsen vidare for å bidra til at utviklingsland kan komme seg gjennom pandemien og får sett fart i økonomien igjen, seier administrerande direktør Tellef Thorleifsson i Norfund.

Pandemien førte til at utanlandsinvesteringar i utviklingsland fall med 12 prosent, men Norfund lykkast i å gå mot straumen og auka nye investeringar med 20 prosent til rekordhøge 4,8 milliardar kroner, ifølgje årsrapporten som dei legg fram torsdag.

