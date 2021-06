Norsk Lektorlag sender ut streikevarsel

innenriks

Streikevarsel er sendt ut for 24 medlemmer ved Drammen vidaregåande skule og 20 medlemmer ved Horten vidaregåande skule. Varsel om plassoppseiing blir sendt rutinemessig fire dagar før ein eventuelt tek medlemmer ut i streik.

LO, YS og Akademikerne sa ja til Riksmeklarens forslag til løysing 27. mai, medan Norsk Lektorlag som einaste organisasjon i Akademikerne sa nei til løysingsforslaget. Sentralstyret skal fredag ta stilling til om dei skal gå ut i konflikt eller ikkje.

– Kunnskap kostar! KS må snart forstå at det er lønn som er verkemiddelet både for å løyse rekrutteringsutfordringane og for å behalde kvalifiserte og erfarne arbeidstakarar, seier Helle Christin Nyhuus, fungerande leiar i Norsk Lektorlag, i ei pressemelding.

(©NPK)