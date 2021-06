Politiet legg bort sak etter at eittåring vart funnen død i 2013

innenriks

Det var 27. november i 2013 at den 15 månader gamle guten vart funnen død i tettstaden Vanvikan i Trøndelag. Foreldra vart etter kvart sikta for lekamsskading med døden til følgje.

I 2014 vart saka lagd bort fordi ein ikkje kunne fastsetje dødsårsaka til barnet.

I mai 2019 vart saka oppatteken etter at det kom fram nye opplysningar om døden til barnet, og i september same år vart faren til barnet igjen sikta og arrestert. Han sat to veker i varetekt. Mora døydde i 2018.

Førre veke vart saka igjen lagt bort, skriv Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding. Grunnen er at politiet framleis ikkje har klart å finne årsaka til at guten døydde.

– Politiet i Trøndelag har gjort ei omfattande etterforsking etter at saka vart oppatteken, og har hatt bistand frå Kripos. Det er mellom anna gjort ei rekkje vitneavhøyr og gjennomgått store delar informasjon. Vidare er det gjennomførte nye analysar og sakkunnige vurderingar, skriv Trøndelag politidistrikt.

Under etterforskinga bad òg påtalemakta om utlevering av biologisk materiale frå den døde guten frå forskningsbiobank ved NTNU, men Høgsterett sa endeleg nei til dette i september i fjor.

(©NPK)