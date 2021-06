Punktert rusreform blir vedteken i Stortinget

innenriks

Mellom anna går eit fleirtal inn for at mindre alvorlege narkotikalovbrot, som bruk og innehav av brukardosar, frå no av skal sletta frå rullebladet etter tre år – såframt det ikkje er registrert andre straffbare forhold i perioden.

I tillegg vil Stortinget innføre ein såkalla «barmhjertig samaritan»-regel, nemleg at den som tilkallar hjelp i ein akutt krisesituasjon, som overdose, ikkje sjølv skal risikere å bli straffeforfølgd for bruk og innehav av mindre mengder narkotika.

Forholdsmessige reaksjonar

Avisa Vårt Land skreiv før helga at det òg kan bli fleirtal for å fjerne fengsel som straffereaksjon for mindre narkolovbrot og bringe lova i tråd med dagens praksis, som er å gi bøter.

Stortinget ber òg regjeringa sørgje for at reaksjonane i samfunnet i samband med rusbruk er «forholdsmessige og kan knytast til sjølve bruken».

Dette gjeld særleg praksisen med å ta frå rusbrukarar førarkortet, òg når det ikkje er nokon samanheng mellom rusbruk og bilkøyring.

Det har lenge vore klart at regjeringa ville gå på eit nederlag når det gjeld forslaget til rusreform, der avkriminalisering av bruk og innehav av mindre mengder narkotika var eitt av hovudgrepa.

SV, Raudt og MDG vende tommel opp, men både Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet sa nei, og torsdag blir nederlaget altså ein realitet.

Nei til Sp-forslag

Men heller ikkje Sp vil få fleirtal for forslaget sitt om at tunge rusavhengige ikkje skal straffeforfølgjast. Dette har vorte behandla av helse- og omsorgskomiteen saman med reformforslaget frå regjeringa, men i innstillinga heiter det at Sp-forslaget «vedlegges protokollen».

Også Ap har programfesta ei delvis avkriminalisering for tunge rusbrukarar.

