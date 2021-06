Regjeringa kallar inn USAs ambassade i spionasjesaka

innenriks

– Eg er glad for at amerikanarane gir klart uttrykk for at dei endra praksis i 2014 når det gjeld overvaking av allierte – og at dei vil samarbeide med oss og andre for å klarleggje kva som er skjedd. Vi har i dag innkalla USAs ambassade i Oslo for å følgje opp denne invitasjonen, seier Solberg til NTB.

Torsdag hadde Solberg ein samtale med den danske statsministeren Mette Frederiksen.

– Eg gjentok overfor henne at vi ser på spionasje mot nære venner og allierte som uakseptabelt og unødvendig, seier Solberg.

Skal ha innhenta data frå allierte

Det var Danmarks Radio (DR) som i helga skreiv at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA via danske internettkablar skal ha fått tilgang til å innhente store mengder data frå allierte land i Europa.

Ifølgje DR skal det ha dreia seg om spionasje på politikarar i Noreg, Sverige, Tyskland og Frankrike. Opplysningane stammar frå anonyme kjelder.

Tidlegare har Frankrike, Tyskland og Sverige alle kravd svar frå Danmark og USA om skuldingane.

Skal ha nær kontakt

Solberg opplyser at danskane no gjer ein brei gjennomgang av etterretningstenesta si.

– Vi er samde om å stå i nær kontakt om forhold som vedkjem oss, seier ho.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa onsdag at det ikkje har gått føre seg systematisk overvaking av allierte, og at ho ikkje trur at Danmarks forhold til til dømes Tyskland og Frankrike har teke skade. USA lova tysdag å svare på alle spørsmål.

